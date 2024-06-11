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Ростовские хирурги прооперировали младенца с расщелиной груди

В Ростове хирурги спасли младенца с расщелиной груди

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Министерство здравоохранения Ростовской области' class="item-image" >
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Медики Ростовской областной клинической больницы прооперировали ребенка с редкой врожденной патологией и спасли мальчику жизнь. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Редкую врожденную патологию — расщелину груди, которая встречается у 5–6 новорожденных из миллиона, устранили ребенку кардиохирурги. Сложную операцию новорожденному планировали проводить в федеральном центре, но младенец в первые недели жизни переболел пневмонией и мог не перенести длительный перелет.

«Врожденного порока сердца у ребенка, не оказалось, хотя расщелина грудины и спровоцировала аномалию близлежащих сосудов, смещение сердца», — рассказала главный внештатный детский кардиолог министерства здравоохранения региона Лариса Живова.

Операция прошла успешно, маленький пациент выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Люберцах детские хирурги спасли новорожденного с агрессивной кистой в печени. Медики провели лапароскопическую операцию, кисту удалось успешно удалить, ребенок еще некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли школьницу с двумя гигантскими кистами яичников.

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