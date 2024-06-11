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Сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму

Московский суд арестовал сотрудника ФСИН Смирнова из-за статуса в мессенджере

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Shutterstock

Замоскворецкий суд в Москве арестовал сотрудника НИИ (Научно-исследовательского института) ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) Александра Смирнова на два месяца из-за статуса в мессенджере WhatsApp, в котором усмотрели призыв к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности», — говорится в публикации суда.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

До этого сотрудник НИИ ФСИН был задержан в Москве по подозрению в совершении правонарушения. Задержание произвело главное управление собственной безопасности ФСИН в кооперации с Федеральной службой безопасности (ФСБ) страны.

Ранее сотрудника колонии в Мурманске заподозрили во временнном освобождении заключенного за взятки.

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