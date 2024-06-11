В Ростовской области мужчина распылил перцовый газ в электричке

Имеющий судимости мужчина распылил перцовый газ в ростовской электричке. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Инцидент произошел в электропоезде сообщением Таганрог — Ростов-на-Дону во время его остановки на станции Морская. В дело вмешались полицейские, они задержали хулигана, которым оказался 48-летний ранее судимый местный житель.

Выяснилось, что мужчина вступил в конфликт с сотрудником транспортной безопасности и распылил ему в лицо содержимое из аэрозольного устройства. Этот предмет у задержанного изъяли, а его самого доставили в дежурную часть линейного отдела.

«Согласно исследованию, проведенному экспертами-криминалистами изъятый предмет, является аэрозольным перцовым баллончиком, снаряженный патронами в количестве двух штук, не относящийся к категории огнестрельного оружия», — сказано в заявлении транспортной полиции.

Против хулигана уже возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде и рискует вновь отправиться в колонию на срок до семи лет.

Ранее петербургский таксист получил заряд из перцового баллончика в лицо вместо оплаты проезда.