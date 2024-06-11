Девушка разгромила магазин телефонов за отказ продавца вернуть деньги и попала на видео

В Лондоне 19-летняя девушка устроила скандал и разгромила магазин после того, как продавец отказался вернуть ей деньги. Об этом пишет Metro.

На прошлой неделе девушка пришла в магазин мобильных телефонов ElectTronex и потребовала вернуть ей деньги за недавно приобретенный товар, так как ей «нужно было что-то купить». Продавец отказался, и посетительница оскорбила его по расовому признаку и пригрозила плюнуть ему в лицо.

Затем она, не стесняясь многочисленных свидетелей, стала хватать товары с полок и швырять их на пол. Девушка продолжила ругаться, настаивая на том, чтобы ей вернули деньги за гаджет, а также пообещала возвращаться в магазин каждый день.

Прибывшие на место полицейские задержали хулиганку, но отпустили после того, как продавец, ставший объектом ее ненависти, не стал выдвигать обвинения. В ближайшее время правоохранители, изучившие опубликованное в сети видео, собираются вновь побеседовать с персоналом.

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