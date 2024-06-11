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«Российская креативная неделя» пройдет в Москве в июле

Более 300 спикеров примут участие в «Российской креативной неделе»

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Пресс-служба «Российской креативной недели»

В Москве в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 5 июля пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя», сообщает пресс-служба форума.

«Форум уже традиционно станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве спикеров более 300 топ-представителей креативных индустрий примут участие в форуме. Работа в ИНТЦ «Ломоносов» будет проходить в форматах стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, кейс-стади, мастер-классов, открытых интервью, круглых столов.

Как подчеркнула президент «Креативной экономики», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова, креативная неделя в Москве задает векторы развития креативной экономики для всей страны.

«С одной стороны, на деловой программе, мы представляем срез рынков – как они себя чувствуют, в каком направлении двигаются, на чем построены стратегии их развития. С другой – мы собираем кейсы со всей страны, лучшие практики, чтобы понять, как их применить в рамках регионов или шире», — сказала она.

По ее словам, совместно с партнерами для форума проводятся рыночные и социологические исследования.

«Делается это для того, чтобы на сессиях мы могли понять в какой точке по заданной проблематике мы находимся в данный момент, определить задачи и совместно наметить пути их решения», — сказала она.

Генеральный директор «Просвещения» Наталья Третьяк отметила, что организация уже не первый год является партнером «Российской креативной недели».

«Мы убеждены, что это одно из важнейших событий года для бизнеса и государства. Мы живем в цифровую эпоху, когда технологии развиваются невероятными темпами, а нейросети могут писать картины, музыку и тексты. И как ни парадоксально, из-за этого важность креативного мышления для экономики только растет», — сказала она.

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