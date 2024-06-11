Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе введен режим ЧС из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, из-за засухи пострадали большие площади посевов сельхозкультур.

«Принято решение о смене режима повышенной готовности <...> на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — поделился Голубев.

По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе на юге европейской России ожидается повышение температуры воздуха на два-четыре градуса выше обычной.

Ранее Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.