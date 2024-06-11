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Пассажирку сняли с рейса за неадекватное поведение перед вылетом в Петербург

Женщина устроила дебош при посадке в самолет и осталась в Салехарде

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Shutterstock/Eaum M

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Салехарда женщину, устроившую скандал во время посадки. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Небольшая задержка возникла 9 июня перед вылетом самолета, выполнявшего рейс Салехард — Санкт-Петербург. В итоге посадка началась, но одна из пассажирок, уже поднимаясь по трапу, стала возмущаться и выражать свое недовольство из-за отложенного ненадолго вылета.

«Нарушительница громко выражалась грубой нецензурной бранью и не реагировала на замечания экипажа», — говорится в полицейском отчете.

Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В итоге командир воздушного судна составил акт и отказал ей в перелете. Кроме того, дебоширку, которой оказалась 50-летняя жительница Лабытнанги, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее пьяный жених устроил дебош на борту самолета и испортил себе медовый месяц.

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