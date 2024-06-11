В Белгороде объявили ракетную опасность

Вечером во вторник, 11 июня, в Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал мирных жителей переждать тревогу в подвалах. Сирены включились в 18:52. Через 16 минут в Белгороде и районе прозвучал сигнал «Отбой ракетной опасности».

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.