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В Подмосковье младенец упал из коляски в реку и выжил

В Подмосковье коляска с младенцем скатилась в реку, ребенка удалось спасти

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Shutterstock/FOTODOM

Коляска с пятидневным младенцем скатилась в реку в подмосковных Мытищах, ребенка из воды спасли родители. Об этом сообщает mk.ru.

Семья с двумя детьми прогуливалась по берегу реки в Мытищах, мать отвлеклась на старшего восьмилетнего сына. Женщина случайно выпустила из рук ручку коляски, в которой лежал пятидневный младенец, коляска покатилась по склону, ребенок упал в воду.

Родители бросились на помощь, вытащили мальчика и вызвали скорую помощь. В больнице его осмотрели неонатологи, угрозы жизни и здоровью нет.

До этого сообщалось, что в Истре на улице нашли коляску с плачущим ребенком. Младенца обнаружили прохожие, он находился в коляске, возле нее лежали родители, мужчина и женщина находились без сознания. По словам очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту обнаружения младенца возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего, ребенка госпитализировали. Обстоятельства, при которых ребенок оказался в опасности, устанавливаются.

Ранее россиянка избила грудного младенца на детской площадке и попала на видео.

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