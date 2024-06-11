Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Шабутдинову срок содержания под стражей на срок до 16 августа 2024 года», — сказано в постановлении суда.

До этого следствие возбудило в отношении Шабутдинова еще пять уголовных дел. Источник ТАСС рассказал, что блогер обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 миллиона рублей.

18 апреля защита блогера обжаловала продление ареста и заморозку его счетов. До этого Таганский суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова и его пособника Василия Алексеева на 100 млн рублей.

20 мая сообщалось, что суд оставил Шабутдинова в СИЗО.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.