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Россиянам рассказали, как не отравиться бутилированной водой

Врач Садыков: бутилированную воду необходимо проверять на запах

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Shutterstock

Перед употреблением важно проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Любая вода, по его словам, подвержена воздействию внешних факторов, которые снижают ее качество.

«Изменить ее состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — объяснил Садыков.

После покупки он посоветовал осмотреть бутылку на наличие повреждений. Вода, по его словам, не должна иметь посторонних запахов, неприятного привкуса и мутного оттенка. Кроме того, не должно быть осадка на дне емкости, заключил специалист.

Накануне в Дагестане произошло массовое отравление. Кишечную инфекцию выявили у более чем 270 человек после употребления воды из-под крана. Изначально были госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 84. Часть пациентов хотели покинуть больницу из-за улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы).

Ранее семья из Самары обратилась к врачам из-за бутылки опасной питьевой воды.

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