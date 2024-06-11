Российский военный до смерти забил кулаками сослуживца, который помешал его сексу с проституткой

В Хабаровском крае военнослужащий убил сослуживца, помешавшего его сексу с проституткой. Краснореченский гарнизонный военный суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Инцидент произошел в мае 2023 года. Согласно документу, подсудимый вместе с двумя друзьями на сутки снял квартиру в Хабаровске для отдыха. Он выпил водки и три литра пива, а вечером решил вызвать проституток. Когда девушки пришли, он занялся сексом с одной из них. Его друг начал трогать ту же девушку, после чего она оделась и покинула квартиру. Между военнослужащими завязалась ссора, переросшая в драку.

В ходе потасовки боец нанес другу не менее 17 ударов по голове и другим частям тела. Оставив хрипящего соперника лежавшим на полу, подсудимый не стал вызывать «скорую», а собрал свои вещи и вернулся в воинскую часть.

Второй друг подсудимого рассказал на суде, что в тот день решил вернуться в воинскую часть еще до начала драки. Позднее он вернулся в съемную квартиру за курткой. Там он увидел лежащее на полу лицом вниз тело товарища, повсюду была кровь. На диване напротив трупа сидел подсудимый с окровавленными по локоть руками.

Бывшая супруга подсудимого и мать его двоих детей охарактеризовала его как вспыльчивого, неуравновешенного и импульсивного человека. По ее словам, мужчина употреблял алкоголь и наркотики, а также избивал ее. После произошедшего он написал ей сообщение о том, что у него проблемы — он предположил в переписке, что убил человека.

В решении суда также говорится, что вечером на телефон погибшего звонил друг — ему ответил незнакомый пьяный голос, который требовал «позвать девочек» и утверждал, что покойный «отдыхает».

Боец признал себя виновным. При нанесении ударов он осознавал, что может причинить смерть, однако рассчитывал, что этого не произойдет, говорится в решении суда.

Суд также постановил вернуть вещественные доказательства владельцам: мобильный телефон — убийце, цепочку и крестик — потерпевшей по делу. Она же рассказала суду, что убитый мужчина попал на военную службу по мобилизации.

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