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В Бугуруслане вынесли приговор шантажисту, снявшему на камеру изнасилование школьницы

В Оренбургской области юноша надругался над школьницей и шантажировал ее

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

19-летний житель Бугуруслана признан виновным в сексуальном насилии над девочкой-подростком и вымогательстве интимных фото. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, в ноябре 2020 года молодой человек надругался над несовершеннолетней девочкой, он снял на видео издевательства над школьницей, запись хранил у себя дома.

Спустя какое-то время после изнасилования, злоумышленник, угрожая распространить видеоролик, заставил девочку сделать несколько интимных снимков и разослал их ее знакомым.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении 19-летнего жителя Бугуруслана было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который надругался над ребенком. 32-летний мужчина увидел девятилетнюю девочку на детской площадке и подошел к ней. После этого вместе с ребенком он сел в машину, они поехали к одному из садоводческих товариществ. На безлюдном участке мужчина изнасиловал школьницу, после чего сдавил ей руками горло. Когда она перестала дышать, мужчина спрятал девочку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному сроку.

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Ранее в Кузбассе мужчина надругался над двумя малолетними сестрами.

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