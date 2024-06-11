В России появится новый профессиональный праздник — День биотехнолога

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об учреждении Дня биотехнолога в России. Профессиональный праздник, в случае одобрения инициативы правительством, будет отмечаться ежегодно 18 октября. Об этом говорится в письме Минобрнауки Чернышову, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Автор инициативы отметил, что в настоящее время ключевой задачей экономики России является поиск новых точек роста, в том числе в целях обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности страны. Одну из ведущих ролей в достижении заявленных целей играет сфера биотехнологии как одно из наиболее значимых и быстроразвивающихся научных направлений, уверен парламентарий.

«Именно биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, пищевой и химической промышленности. Не менее остро стоят вопросы экологии и охраны окружающей среды. Экономика в целом, в том числе ее конкурентоспособность, требует массового перехода на биоиндустриальную основу. Несмотря на то, что в российской отрасли биотехнологий заняты тысячи ученых и специалистов, и с каждым годом их разработки и достижения все больше влияют на экономику и повседневную жизнь россиян, у биотехнологов нет официального профессионального праздника. В биотехнологическом сообществе утвердилась неформальная дата — 18 октября, которая не зафиксирована ни одним нормативным актом или официальным справочником. Официальный День биотехнолога в России позволит напомнить государству и обществу о важности профессии и ее значимости для страны, отдать должное усилиям и достижениям специалистов», — уточнил Чернышов.

В официальном ответе Минобрнауки говорится, что в случае принятия положительного решения Правительством Российской Федерации готовы разработать и внести соответствующий нормативно-правовой акт.

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