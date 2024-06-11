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В Дзержинске двое школьников выследили и помогли задержать грабителя

В Нижегородской области школьники помогли задержать грабителя

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Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Двух школьников из Нижегородской области наградили за помощь в поимке грабителя, который выхватил из рук пенсионерки сумочку. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подростки гуляли по Дзержинску, когда заметили, как неизвестный мужчина вырвал из рук пожилой прохожей сумочку и сбежал. Мальчики выследили вора и, когда грабитель сел на скамейку, чтобы рассмотреть добычу, позвали на помощь взрослых.

Прохожие задержали мужчину и передали его наряду полиции. Задержанным оказался неоднократно судимый 55-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Сумочку вернули пенсионерке, школьников наградили грамотами и подарками.

До этого сообщалось, что в Новосибирске школьница обезвредила грабителя-рецидивиста болевым приемом. Незнакомец пристал к школьнице на остановке общественного транспорта, он выхватил из рук девочки телефон и попытался скрыться, но пострадавшая оказалась не из робкого десятка. Она сумела догнать грабителя, схватить его за ногу и применить болевой прием, преступник выпустил из рук телефон и сбежал. Родители школьницы написали заявление в полицию, девочка смогла подробно описать приметы нападавшего, спустя несколько дней его задержали.

Ранее в Кемеровской области прохожая спасла школьника от грабителя-рецидивиста.

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