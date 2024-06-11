Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в Дагестане

Вспышка кишечной инфекции в Дагестане произошла из-за воды. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Сообщается, что причиной массового отравления в Буйнакске стала вода, в которую попали возбудители кишечной инфекции. На данный момент исследование проб продолжается.

Кроме того, специалисты выработали комплекс мер, которые будут предприняты в первую очередь. Среди них подвоз воды для питья, промывка водовода, карантин в детских садах, а также вакцинация, которая поможет предотвратить распространение гепатита А. В Роспотребнадзоре призвали жителей пить только кипяченую или бутилированную воду.

До этого по результатам лабораторных исследований выяснилось, что возбудителями кишечной инфекции стали дизентерия, ротавирусы и норовирусы. Кишечную инфекцию выявили более чем у 270 человек после употребления воды из-под крана. Изначально были госпитализированы 30 человек, но позже число обратившихся за помощью возросло до 84.

Ранее в «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления людей.