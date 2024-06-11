Героем нового выпуска проекта «Откровенно с Татаркой» стал Артемий Лебедев

Российские ценности должны стать законами на Украине. Об этом в новом выпуске авторского проекта Лилии Абрамовой (Татарки FM) «Откровенно с Татаркой» заявил российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

В интервью дизайнер рассказал, что он считает победой России в СВО.

«Если ты думаешь из интереса защиты своих ценностей, то выбор очень простой: мы должны победить, наши ценности должны стать законами там, их власть пусть посидит в тюрьме, их законы мы перепишем, их идиотские действия мы все отменим, подарим людям свободу, язык, на котором они хотят общаться, и все — дальше жизнь пойдет», — сказал он.

По его мнению, простые люди через неделю забудут, что это было, как только будет отключена пропаганда, которую ежедневно транслирует украинское телевидение.

«Будет как в Чернобыле, где, знаешь, из асфальта уже тридцатиметровые березы растут. Вот точно так же работает и все остальное: природа всегда возьмет. Чеченцы: был такой же конфликт региональный, была война, убивали людей. А теперь эти люди вместе с нами воюют на Украине. Это все проходит. Повоевали, дальше идет жизнь», — считает Лебедев.

Также блогер отметил, что России после победы в СВО придется в том числе заниматься восстановлением психологического состояния населения Украины.

«Там очень большие психологические проблемы у народа, народ брошен на произвол судьбы, у него нет власти, а власть нужна. Им надо много чего объяснить, показать. Они не верят, что бывает без коррупции, они все привыкли покупать, особенно в Крыму люди с этим хорошо столкнулись. Они такие «Ну что, будем по-старому». Все, все сидят в СИЗО», — сказал Лебедев.