Администрация российского города отгородилась зеркалами

Администрация подмосковного города Химки оказалась окружена двухметровыми зеркалами вместо заборов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Железобетонный забор вокруг городской администрации оказался обшит зеркалами. По словам очевидцев, изначально ограждение представляло собой обычный кованый забор, однако позднее он превратился в «глухой двухметровый, как у крепости».

На видео, опубликованном одним из жителей Химок, видно высокое и длинное ограждение. Зеркала висят даже на воротах и входной двери на территорию. Горожане при этом считают, что необычно оформленный «забор» может оказаться травмоопасным, поскольку отражение в зеркалах можно принять за настоящий вид улицы и случайно врезаться в них.

В конце мая жители подмосковных Химок пожаловались, что во дворе жилого дома управляющая компания вместо укладки асфальта зацементировала ямы и покрасила их черной краской.

Ранее на юге Москвы припаркованный автомобиль практически закатали в асфальт.