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В Новом Уренгое ребенок наглотался магнитов и попал в больницу

В ЯНАО врачи спасли ребенка с магнитами в кишечнике

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Медики Новоуренгойской больницы спасли полуторагодовалого ребенка с магнитами в кишечнике. Об этом сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

Полуторагодовалый ребенок был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на проглоченное инородное тело с болями в области живота. В ходе обследования в кишечнике маленького пациента были обнаружены мелкие магниты. Было принято решение о хирургическом вмешательстве, магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника.

«Хирурги извлекли инородные предметы и ушили перфорированные участки слепой и тонкой кишки. Чтобы избежать перитонита от окислившихся магнитов, в местах ушивания кишечника установили дренажи», — сообщили в депздраве.

Ребенок еще некоторое время находился под присмотром врачей и был выписан на амбулаторное лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье из кишечника двухмесячного ребенка достали булавку. Младенец поступил в областной центр материнства и детства, где врачи обнаружили в конечном отделе его тонкой кишки булавку. Хирурги приняли решение извлечь инородный предмет трансректально. В ходе малоинвазивного вмешательства врачи сместили булавку в сигмовидную кишку и успешно достали ее. Сообщается, что ребенок чувствует себя хорошо. Его уже выписали из медицинского учреждения и отправили домой.

Ранее в Туапсе медики вытащили монету из желудка семилетнего ребенка.

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