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В России создали схему миграционного розыска иностранцев

МВД РФ разработало схему розыска мигрантов--нарушителей срока пребывания

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Илья Наймушин/РИА Новости

Российские правоохранители разработали новый механизм миграционного розыска иностранных граждан, которые превысили срок пребывания в стране. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

Она обратила внимание, что проект закона, касающийся въезда и выезда уже внесен в правительство. По словам Казаковой, этот документ направлен «на безопасность».

«Это фактически такой миграционный розыск», — заключила начальник главного управления МВД по вопросам миграции.

До этого стало известно, что жителей Челябинской области подозревают в организации канала незаконной миграции. По версии правоохранителей, члены ОПГ приглашали иностранцев в Россию под видом программы международного студенческого обмена, в рамках которой граждане других стран якобы проходили обучение по приглашению учебного заведения. В результате иностранные специалисты должны были усвоить знания, связанные с определенными профессиями.

Ранее боец СВО прокричал в конфликте с мигрантами «я защищал Родину» и попал на видео.

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