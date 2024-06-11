Экс-замначальник полиции Красноярского края получил срок

Экс-замначальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин приговорили к 12 годам колонии строго режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, осужденного лишили звания подполковника полиции. Он должен выплатить штраф в размере 24 млн рублей.

Привалихин был задержан сотрудниками ФСБ 5 октября 2022 года.

9 июня Басманный районный суд Москвы перевел под домашний арест находившихся в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета (СКР).

7 июня Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина сроком до 6 августа 2024 года.

Ранее воронежский главврач оказался под домашним арестом за то, что забирал премии у медиков.