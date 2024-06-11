Москвичам представили рейтинг самых дорогих микроквартир

Проект «Сноб» со ссылкой на пресс-службу агентства недвижимости Whitewill представил список самых дорогих микроквартир на первичном рынке Москвы. Их площадь не превышает 29 кв. м.

На первой строчке расположились апартаменты площадью 27 «квадратов» в клубном доме Cult. Их стоимость составляет 34 010 000 рублей.

На втором месте — квартира площадью 29 кв. м в проекте Slava за 26 750 000 рублей. Замыкает тройку лидеров студия в премиум-квартале Republic площадью 27 «квадратов». Стоимость жилплощади составляет 995 000 рублей за 1 кв. м.

На вторичном рынке самым дорогим лотом стали апартаменты в проекте Vesper Tverskaya площадью 23 кв. м. Их стоимость составляет 57 280 000 рублей.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков до этого сообщил, что минимальная средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Москве в июне составила 36 тыс. рублей. За эту сумму можно снять жилье в поселении Рязановское (Новая Москва).

На втором месте по доступности аренды оказалось поселение Кокошкино (также в Новой Москве) со средней ставкой 39 тыс. рублей. На третьем месте расположилось поселение Десеновское. Долгосрочная аренда в этой локации Новой Москвы в среднем обойдется в 40 тыс. рублей.

Лидером Старой Москвы с наиболее дешевыми предложениями квартир в долгосрочную аренду стал район Вешняки (восток) с медианной арендной ставкой около 41 тыс. рублей. На втором месте расположилось Южное Бутово (юго-запад) со средним ежемесячным платежом 44 тыс. рублей, на третьем — Зябликово (юго-восток) с медианной стоимостью 45 тыс. рублей.

Ранее «Яндекс Недвижимость» запустила ML-калькулятор для расчета стоимости жилья.