Россиянка попыталась сжечь возлюбленного и его новую пассию из-за ревности

В Коми 57-летняя женщина пыталась сжечь 32-летнего возлюбленного и его новую 48-летнюю пассию из-за ревности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Подъельск. Мужчина бросил свою сожительницу и ушел от нее к новой возлюбленной, и тогда отвергнутая россиянка облила бензином и подожгла дом, где спали любовники. После этого поджигательница сбежала.

Пара проснулась из-за большого количества дыма и выбежала на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

Предполагаемую поджигательницу задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение — ей грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что до этого женщину уже судили за угрозы физическим устранением и уничтожение имущества.

Ранее пьяный россиянин изрезал собутыльников ножом и попытался сжечь их.