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Гендиректора ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии

РБК: гендиректора ЧЭМК Ходоровского задержали по подозрению в педофилии

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Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

В Челябинске задержали гендиректора национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу СУ СК по Челябинской области.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», — рассказали следователи.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче Российской Федерации акций трех заводов: ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Надзорное ведомство тогда посчитало, что бывшие совладельцы промгруппы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы совершили сомнительные финансовые операции в виде «многомиллиардных займов безвозвратно», а также вывели «в промышленных масштабах» сырье, которое было необходимо для изготовления вооружения в России.

В начале марта сообщалось, что активы ЧЭМК, принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Согласно предлагаемой схеме, «Ростех» оставит себе 25% в капитале комбината, остальные 75% будут проданы частному инвестору.

В мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация заинтересована в приобретении ЧЭМК, поскольку выпускаемая им продукция нужна для производства вооружений.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.

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