В Госдуме одобрили проект о введении режима высылки нелегальных мигрантов

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками попросил палату парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий ввести режим высылки для иностранцев, незаконно пребывающих в России. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов всех пяти фракций в апреле текущего года, авторами инициативы выступили заместитель председателя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР).

Законопроект предполагает, что в России будет введен режим высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на российской территории. Соответствующие корректировки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Также в начале июня сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить ответственность для работодателей, которые взяли на работу мигранта.

Ранее сообщалось, что почти 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Новой Москве.