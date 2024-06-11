РКК отправил на оздоровительный отдых первую группу пострадавших от обстрелов белгородцев

Российский Красный Крест (РКК) отправил первую группу жителей Белгородской области, раненных при обстрелах и проживающих в наиболее часто обстреливаемых районах, на оздоровительный отдых, сообщается на сайте организации.

Как рассказал председатель РКК Павел Савчук, физическое и ментальное здоровье пострадавших требует комплексного подхода, поэтому организация старается любыми способами поддержать пострадавших.

«Этот оздоровительный отдых является важным шагом на пути к восстановлению здоровья для тысяч людей. Всего в рамках этой программы мы организуем оздоровительный отдых для 4 200 пострадавших», — отметил он.

По его словам, более 50 человек из Белгородской области уже отправились в санатории Тверской области, Краснодарского края и Крыма. Отправка следующих групп пострадавших планируется в ближайшее время.

«Каждая группа будет проводить на отдыхе от 15 до 21 дня. В течение этого времени участники программы получат необходимое лечение и восстановительные процедуры, способствующие их реабилитации и оздоровлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа оздоровительного отдыха организована вместе с Росмолодежь.Добро через платформу «МОСГОРТУР» в сотрудничестве с администрацией Белгородской области. Жители, включенные в списки администрации области на оздоровительный отдых, могут забронировать место в санаторий на платформе, после чего РКК оплачивает их пребывание.

Напомним, данный проект стал частью широкомасштабной программы РКК по поддержке пострадавших в ходе Украинского кризиса.