Россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя

Проверка состояния шин и давления в них — это одно из базовых правил безопасности, которое становится еще актуальнее в условиях плохой погоды. Если протектор слишком изношен, шины хуже отводят воду, и сцепление с дорогой снижается. В таком случае стоит передвигаться с особой осторожностью или даже отложить поездку. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев.

«После сильного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды. Это увеличивает риск аквапланирования, когда шины теряют контакт с дорогой. Чтобы этого избежать, нужно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Это даст больше времени на реакцию и уменьшит вероятность аварии», — добавил он.

Также, по словам эксперта, старайтесь избегать движения по залитой колее, иначе шины могут не справиться с отводом влаги, а автомобиль перестанет слушаться органов управления. Если движение по колее все же неизбежно, придерживайтесь незатопленной части полосы, где вероятность образования глубоких луж ниже, и двигайтесь с минимальной скоростью.

«В дождливую погоду и после нее видимость на дороге может быть значительно ухудшена. Используйте фары даже в дневное время, чтобы вас было лучше видно другим водителям. Можно даже включить противотуманные фонари и аварийную сигнализацию. Держите стекла и зеркала чистыми. Помимо этого, нельзя влетать в воду на высокой скорости, даже если она покрывает знакомый участок дороги. Также старайтесь избегать больших луж. Вода может скрывать глубокие ямы и другие препятствия, которые могут повредить автомобиль. Если объезд невозможен, проезжайте через лужу медленно и аккуратно, удерживая руль ровно, чтобы избежать заноса. Не забывайте, что при глубокой луже вода может попасть в воздухозаборник и привести к гидроудару двигателя», — подчеркнул специалист.

Парковка в дождливую погоду также требует особого внимания, напомнил Ананьев. Избегайте парковок под деревьями и вблизи шатких конструкций, которые могут повредить автомобиль при сильном ветре. Также старайтесь не парковаться в низинах, стоянках под эстакадой, где может собираться вода. Это может привести к попаданию влаги вовнутрь салона и агрегатов, тем самым создав условия для гниения обивки и электропроводки.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москве в течение всей недели будут идти дожди и ливни с грозами и градом. До конца недели количество осадков превысит месячную норму, сухая погода придет не раньше выходных.

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