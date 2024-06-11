Российских работодателей призвали создавать корпоративные детсады

Работодателям в России следует открывать корпоративные детсады для сотрудников, для этого несколько компаний могут объединяться. Такая практика была популярна в советские годы – сегодня ее нужно возродить, заявила в пресс-центре НСН эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина.

Открывать детсады можно в крупных офисных центрах силами нескольких организаций, считает специалист. Многие сотрудники, по ее мнению, оценили бы такой шаг.

«Я думаю, что это вполне по силам работодателям, которые по объективным причинам не могут предоставить удаленную работу своим сотрудникам», — подчеркнула Рашина.

Особенно открытие корпоративных детсадов актуально на фоне их острой нехватки, многие семьи получают места там только после многолетней очереди, а некоторые так и не могут этого добиться, отметила юрист. При этом по достижении трехлетнего возраста у ребенка, женщина должна выходить на работу, однако зачастую вопрос с тем, куда отправить ребенка, остается нерешенным, констатировала Рашина.

«Место за ней работодатель держать уже не будет, а денег на няню может и не быть», — заключила она.

Родителям ранее подсказали, как реагировать на жалобы ребенка на воспитателя детсада.