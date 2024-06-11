Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самокатчик сбил россиянку с грудным ребенком на руках и скрылся с места аварии

В Калуге самокатчик сбил женщину с грудным ребенком на руках и скрылся

close
100%
«НИКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «НИКА»

В Калуге мужчина на электросамокате сбил женщину с грудным ребенком, а затем скрылся с места аварии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 июня на улице Суворова. Самокатчик ехал по тротуару и допустил наезд на женщину, у которой на руках был грудной ребенок. После аварии россиянку с малолетним доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации Telegram-канала «Типичная Калуга», очевидцы рассказали, что после аварии наехавший на женщину с ребенком мужчина скрылся с места происшествия. После произошедшего у матери и малолетнего диагностировали травмы средней степени тяжести.

До этого в Томске ребенок попал в больницу после столкновения с самокатчиком. 36-летний мужчина на электросамокате врезался в шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

Ранее мужчина избил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами