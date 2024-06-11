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В Нижегородской области россиянин изнасиловал ребенка и получил пожизненный срок

В Богородске россиянин получил пожизненный срок после изнасилования ребенка

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Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который надругался над ребенком. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Богородске. По версии следствия, 32-летний мужчина увидел девятилетнюю девочку на детской площадке и подошел к ней. После этого вместе с ребенком фигурант процесса сел в машину, они поехали к одному из садоводческих товариществ.

На безлюдном участке мужчина изнасиловал школьницу, после чего сдавил ей руками горло. Когда она перестала дышать, мужчина спрятал девочку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил к пожизненному сроку.

До этого в Хакассии суд вынес приговор изнасиловавшему семилетнего мальчика мужчине. По версии следователей, ребенок пришел к россиянину домой, но по какой причине он оказался в жилье преступника, не уточняется. В квартире над пострадавшим надругались. Известно, что ребенок является знакомым россиянина.

Суд приговорил жителя Хакассии к 12,5 года заключения в колонии строгого режима.

Ранее в Чите пятерых иностранцев заподозрили в изнасиловании девушки.

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