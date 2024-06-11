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На борту разбившегося самолета была бывшая первая леди Малави

Экс-первая леди Малави была на борту разбившегося самолета вице-президента

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Shutterstock

Бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи была среди пассажиров разбившегося самолета, на котором летел вице-президент страны Саулос Клаус Чилима. Об этом сообщило малавийское издание Malawi24.

«В списке пассажиров указано, что бывшая первая леди Патрисия Шанил Мулузи находится среди восьми пассажиров самолета, принадлежащего Силам обороны Малави», — пишет издание.

Патрисия с 1999 года была замужем за президентом Малави Бакиле Мулузи, возглавлявшем страну с 1994 по 2004 год.

Издание также опровергло информацию, что в самолете также находилась Мэри Чилима — супруга вице-президента Саулоса Чилима.

11 июня были найдены обломки воздушного судна, на котором находился вице-президент Малави.

Позже президент африканской страны Лазарус Чаквера подтвердил эту информацию.

Ранее Песков ответил на вопрос, безопасны ли самолеты Путина.

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