Названы самые популярные игровые девайсы у россиян в 2024 году

В рейтинг наиболее популярных игровых девайсов в России в 2024 году вошли очки виртуальной реальности, портативные консоли и беспроводные девайсы. Об этом говорится в исследовании «CDEK.Shopping», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство товаров в категории VR представлено из ОАЭ (63,6%), также есть версии из Китая (19,3%) и Гонконга (17,1%). Среди популярных брендов в этой категории лидируют Oculus (66%), Sony (19,2%) и Pico (3,8%). Очки виртуальной реальности являются одним из главных хитов продаж. Сейчас тема VR находится на пике популярности, и многие пользователи начинают интересоваться гаджетами из этой сферы и подбирать доступные варианты. Oculus Quest 3, с высоким разрешением и широким углом обзора, стал одним из самых популярных товаров среди геймеров и любителей VR-технологий.

Среди популярных брендов игровых консолей выделяются Sony (60,5%), Asus (16,1%) и One X Player (6,1%). В категории портативных приставок особенно популярными являются устройства от марок Asus, Valve, Sony и Lenovo. Заказы на эти устройства в основном поступают из Китая (39%), Вьетнама (24%) и ОАЭ (20,6%).

На первом месте в рейтинге оказались очки виртуальной реальности Oculus Quest 3 — 23,2% заказов. Далее идут портативная игровая консоль Steam Deck OLED — 15,3%, а тройку лидеров замыкает портативная консоль Sony Playstation Portal Remote Player — 11,6%.

Следом расположились портативная игровая приставка Lenovo Legion Go (8,1%), игровая консоль Sony Playstation 5 (6,7%), очки виртуальной реальности Sony Playstation VR2 (5,2%) и наушники игровые беспроводные Audeze Maxwell PS5 для PlayStation (3,6%).

Также в рейтинг вошли беспроводной геймпад Sony Dualsense Edge (1,8%), портативная игровая консоль OneXPlayer X1 (1,2%) и беспроводной геймпад Machenike G6 Pro (0,7%).

Интересно, что в рейтинге не находится недавно появившаяся на рынке модель очков Apple Vision Pro. «В отличие от игровых моделей Oculus, последняя новинка Apple Vision Pro не относится к категории игровых девайсов. Она больше предназначена для развлечений и работы, хотя там и представлено некоторое количество переделанных мобильных игр, с библиотекой и качеством в Oculus они не сравнятся. Поэтому, из-за ограниченного функционала, Apple Vision Pro пока не находит отклика у геймеров, проигрывая и в цене конкуренту — в 6 раз», — прокомментировал Антон Демчук, руководитель категории электроники «CDEK.Shopping».

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