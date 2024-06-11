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В Подмосковье школьник ударил ребенка ножом в живот в походе

Shot: в Подмосковье мальчик напал на ребенка из-за комментария о длинных волосах

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Depositphotos

В Подмосковье 13-летний ребенок попал в больницу после удара ножом в живот. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время похода. Травму мальчик, по данным источника, получил после конфликта с 11-летним знакомым во время похода. По словам матери младшего участника, причиной стали насмешки старшего. Школьник постоянно дразнил ребенка за длинные волосы. В походе конфликт обострился и закончился нападением с ножом.

Пострадавшего оперативно направили в больницу. Мальчик провел некоторое время в реанимации, после произошедшего ему понадобилось переливание крови.

В результате медикам удалось спасти пациента. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что оба мальчика росли в полных семьях, в школе их характеризуют положительно. Во время похода детям разрешалось иметь при себе перочинный нож, но, предварительно, нападавший воспользовался другим ножом.

Ранее в Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении ее сына-инвалида.

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