В Мурманской области экстренно сел легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Cessna «АК Лаггар» экстренно сел на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной посадки стал отказ техники. Она прошла благополучно, экипаж не пострадал.

Мурманская транспортная прокуратура намерена проверить обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов и техническое состояние воздушного судна.

8 июня легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино Московской области.

До этого сообщалось, что в аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Воздушное судно совершило экстренную посадку.

28 мая в США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Сообщалось, что двигатель Airbus А320 во время вылета в Сиэтл вспыхнул.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.