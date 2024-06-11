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В Мурманской области экстренно сел легкомоторный самолет

В Мурманской области самолет Cessna «АК Лаггар» экстренно сел на автодорогу

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Легкомоторный самолет Cessna «АК Лаггар» экстренно сел на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной посадки стал отказ техники. Она прошла благополучно, экипаж не пострадал.

Мурманская транспортная прокуратура намерена проверить обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов и техническое состояние воздушного судна.

8 июня легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино Московской области.

До этого сообщалось, что в аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Воздушное судно совершило экстренную посадку.

28 мая в США двигатель воздушного борта загорелся во время вылета из аэропорта Чикаго. Сообщалось, что двигатель Airbus А320 во время вылета в Сиэтл вспыхнул.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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