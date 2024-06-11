Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокурор просит максимальный срок для фигуранта дела о покушении на первого главу ДНР

Фигуранта дела о покушении на первого главу ДНР просят посадить пожазненно

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Прокурор попросил суд назначить от 24 лет колонии до пожизненного заключения Александру Погорелову — фигуранту уголовного дела о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Также на скамье подсудимых есть трое фигурантов по делу о расправе над командиром ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Всем им просят вынести приговоры сроком от 24 до 29 лет.

До этого Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в районе Измайлово. Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу.

В начале июня в бывшего мэра украинского Купянска Геннадия Мацегору стреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами