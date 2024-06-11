Прокурор просит максимальный срок для фигуранта дела о покушении на первого главу ДНР

Прокурор попросил суд назначить от 24 лет колонии до пожизненного заключения Александру Погорелову — фигуранту уголовного дела о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Также на скамье подсудимых есть трое фигурантов по делу о расправе над командиром ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Всем им просят вынести приговоры сроком от 24 до 29 лет.

До этого Следственный комитет по городу Москва возбудил уголовное дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в районе Измайлово. Отмечается, что дело расследуется по статье о покушении. Подозреваемый задержан, следствие намерено заключить его под стражу.

В начале июня в бывшего мэра украинского Купянска Геннадия Мацегору стреляли возле его дома в Старом Осколе Белгородской области.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.