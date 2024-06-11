Финские пограничники заявили, что регулярно ведут переговоры с российскими коллегами

Власти Финляндии опасаются появления нового маршрута для мигрантов, желающих попасть в Европу через Россию. Об этом пишет Reuters.

«Финские власти опасаются, что тишина и покой таких мест, как Хойлола, вскоре может быть нарушена прибытием большого количества иностранцев», — говорится в публикации.

Как отметил заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в России на законных основаниях, может покинуть страну.

Муртонен добавил, что до этого российские пограничники никого не пропускали через границу без действующей визы Евросоюза.

Отмечается, что на фоне кризиса в отношениях двух стран Финляндия развертывает все больше пограничных патрулей, направляет в приграничную зону дроны и электронные детекторы.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никаких территориальных проблем и споров ни со Швецией, ни с Финляндией.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны.