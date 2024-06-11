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СК проверяет жалобы россиян на ожоги от питьевой воды

СК начал проверку после ожогов питьевой водой у жителей Самары

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Самаре начали проверку после того, как жители пожаловались на ожоги питьевой водой. Об этом со ссылкой на следователей СК России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, территориальный следственный отдел по городу организовал доследственную проверку по факту обращения россиян. Граждане сообщили об ухудшении состояния здоровья после употребления покупной питьевой воды — у одной из пострадавших в больнице диагностировали химический ожог. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 8 июня. Местная жительница заказала на дом несколько бутылок питьевой воды объемом 750 мл. На каждой крышке была указана дата изготовления — 11 апреля этого года, а хранить воду, как говорилось на этикетке, можно в течение 24 месяцев. 9 июня заказчица, а также ее муж и маленький ребенок попробовали воду и почувствовали жжение во рту и горле. Пострадавшие обратились к врачу, а затем — в региональный следственный комитет с заявлением о проведении проверки.

Ранее в Подмосковье ребенок отравился водой из чайника в детском саду

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