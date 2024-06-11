Красноярское издание обещало защищать свою журналистку, на которую пожаловался военком

Главный редактор NGS24 Кадрия Катцина считает вопиющим фактом воспрепятствования журналистской деятельности ситуацию с корреспонденткой издания Евгенией Шелковниковой, которую приговорили к принудительным работам после жалобы военкома. Ее комментарий опубликовало издание.

Катцина напомнила, что Шелковникова 22 сентября 2022 года снимала актуальный репортаж в военкомате о том, как в Красноярске проходит мобилизация.

Там ей пытался помешать 60-летний военком Виктор Нечипоренко, который выталкивал журналистку, выбил телефон у нее из рук, несколько раз ударил и после всего обвинил ее в нападении и причинении физической боли, а в доказательство показал ссадину на виске.

Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам принудительных работ. Шелковникова вину не признала.

«Считаю произошедшее возмутительным актом неуважения к человеческому достоинству, профессиональной работе. В целом — воспрепятствованием журналистской деятельности», — сказала главред.

Она подчеркнула, что редакция всячески поддерживает Шелковникову, будет защищать ее интересы и детально освещать все этапы процесса.

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