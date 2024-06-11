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В Петербурге ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ДТП с иномаркой

В Петербурге шестилетняя девочка попала под колеса иномарки

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Девочка из Петербурга пострадала в ДТП с иномаркой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Маршака. По версии правоохранителей, 32-летний водитель автомобиля марки Opel наехал на шестилетнего ребенка. При этом пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, родителей рядом с ней не было.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – поделились в ведомстве.

Как сообщает «Фонтанка», у пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб таза. В момент аварии она гуляла рядом с местом ДТП без старших членов семьи.

Известно, что водитель в текущем году пять раз привлекался к ответственности. В большинстве случаев он превышал скорость.

Ранее в Петербурге машина переехала ранее сбитого другим автомобилем мужчину.

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