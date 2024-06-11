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ФСБ: установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: установлена причастность ГУР Украины к теракту в «Крокусе»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление Бортников сделал в ходе заседания НАК. Фрагмент видео с выступлением Бортникова был распространен информационным центром антитеррористического комитета.

По словам директора ФСБ, спецслужбы Украины и Запада расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения резонансных преступлений на территории России. Также они оказывают содействие международным террористическим организациям в подготовке и оснащении, заявил Бортников.

«Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», — отметил он.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее глава ФБР предупредил США о возможной угрозе террористического акта, как в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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