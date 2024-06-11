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Стало известно о предотвращении более 130 терактов и диверсий на территории ЦФО

НАК: с февраля 2022 года в ЦФО предотвратили 134 теракта и диверсии

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ИЦ НАК/РИА Новости

С февраля 2022 года на территории Центрального федерального округа (ЦФО) предотвратили 134 террористических акта и диверсии. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) на своем сайте.

Отмечается, что в ЦФО с начала специальной военной операции на Украине пресекли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций.

«Не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в публикации.

В НАК также заявили, что Украина при поддержке США и других стран-членов НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории РФ, пытаясь таким образом ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и спровоцировать панические настроения среди гражданского населения. Там также отметили, что продолжаются попытки проникновения в приграничные с Украиной российские регионы неонацистских вооруженных формирований и ДРГ, которые «осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов».

Ранее британский аналитик сообщил о планах Украины устроить террор в России.

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