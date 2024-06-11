Врач рассказала, какие средства помогут вылечить солнечные ожоги

В случае получения солнечного ожога важно начать использовать средства с противовоспалительным эффектом. Об этом рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, для облегчения симптомов помогут пантенол, содержащий витамин B5, который помогает уменьшить воспаление, и бепантен. Последний будет особенно эффективен при появлении пузырей, если в нем есть антибиотики. Эти средства обладают охлаждающим, успокаивающим и противовоспалительным действием, уточнила врач. Помимо этого, можно применять косметические гели для ухода за кожей после ожогов.

При этом использовать масла для борьбы с ожогами не стоит, отметила Скорогудаева.

«Это ошибочный подход, когда пытаются маслами все это замазать, ничего хорошего не будет,» — предупредила она.

Врач-дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин до этого говорил, что при получении солнечного ожога важно как можно скорее уйти с открытого солнца и постараться ограничить попадание прямых солнечных лучей на кожу. По его словам, чтобы облегчить состояние, стоит нанести на место ожога декспантенол в виде мази или аэрозоля.

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