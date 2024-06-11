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Объявленного в розыск экс-депутата Гольдмана признали банкротом

Суд в Красноярске признал банкротом объявленного в розыск экс-депутата Гольдмана

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Роман Гольдман/VK

Красноярский арбитражный суд удовлетворил требования иска о банкротстве к экс-депутату регионального законодательного собрания Роману Гольдману, находящемуся в международном розыске по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал инстанции.

Истцом в деле о банкротстве выступил российский банк. Его представители указали, что открыли кредитную линию «Первой заготовительной компании», которая впоследствии задолженность не погасила, а поручителем по заключенным договорам выступал Гольдман, который являлся не только депутатом, но и индивидуальным предпринимателем.

В отношении экс-парламентария ввели процедуру реструктуризации долгов. Заседание по делу о банкротстве пройдет 5 ноября.

В феврале Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал предпринимателя и бывшего депутата областного парламента Романа Гольдмана, которого подозревают в мошеннических действиях.

До этого Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу. В ноябре 2023 года более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего экс-депутату Гольдману, обратились в правоохранительные органы с требованием компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее в МВД рассказали о 1 442 потерпевших в деле против Гольдмана.

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