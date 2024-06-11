Красноярец добыл золото на 4 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае полицейские изъяли у мужчины 1,3 кг золота на 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли у мужчины 1978 года рождения необработанные металлические сплавы. По результатам экспертизы выяснилось, что это слитки на основе золота, полученные с помощью кустарной очистки и переплавки природного золота. У него также обнаружили желтый песок, который оказался химически осажденным золотом с примесями, полученным при переработке руды коренного месторождения.

У россиянина изъяли еще 2,4 кг готовых ювелирных изделий и 227 граммов ювелирного лома, а также волочильную машину, электронные весы, три тигеля и чашки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке или пересылке драгметаллов. Расследование продолжается.

Ранее россиянин отправил почтой золото и серебро на миллионы рублей и попал под суд.