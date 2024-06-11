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В Самаре пенсионер попал в больницу после избиения неизвестными

В Самаре компания людей избила 77-летнего мужчину

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Телеграм-канал «Самара ДТП»

В Самаре ищут неизвестных, которые напали на 77-летнего пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Инцидент произошел в гаражном массиве между Физкультурной улицей и улицей Земеца. По словам дочери пострадавшего, компания людей напала на человека «с особой жестокостью». После произошедшего мужчина остался лежать на месте. Как заявила женщина, его «бросили, как собаку». Заметившие его прохожие вызвали скорую помощь.

На фото спины пострадавшего заметны многочисленные синяки и кровоподтеки. Большая часть из них расположена вдоль позвоночника, большие пятна заметны и на ребрах. Информация о других травмах не уточняется.

О том, обратилась ли женщина в правоохранительные органы, не сообщается.

До этого в Петербурге на пляже компания подростков избила молодого человека, который к ним обратился. Удары ему наносили ногами, один из юношей запрыгнул на пострадавшего. По словам самих школьников, незнакомец предлагал им наркотики. Очевидцы рассказали, что молодой человек попросил их не распивать алкоголь.

Ранее в Пермском крае женщина обвинила полицейских в избиении ее сына-инвалида.

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