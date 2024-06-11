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В Госдуме призвали ввести единую систему начисления баллов абитуриентам за ГТО

Депутат Лантратова: нужно создать систему баллов за ГТО при поступлении в вузы

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России необходимо создать единую систему начисления дополнительных баллов абитуриентам, если у них есть знак отличия за сдачу ГТО. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила зампреду правительства Дмитрию Чернышенко, сообщает RT.

Возрождение ГТО в России депутат назвала одним из самых эффективных решений для популяризации спорта. Начисление дополнительных баллов при поступлении в вуз стало для молодежи стимулом сдавать ГТО. Однако сегодня вузы начисляют баллы абитуриентам со знаком отличия за сдачу ГТО по своему усмотрению, отметила Лантратова. В итоге в разных вузах начисляется разное количество баллов, что создает несправедливую ситуацию, подчеркнула она.

Решить проблему поможет единая система, которой должны будут следовать все вузы, считает парламентарий. Согласно инициативе, обладатели бронзового знака отличия ГТО будут получать 3 дополнительных балла, серебряного – 5, а золотого – 10 дополнительных баллов. Лантратова призвала рассмотреть ее предложение и представить позицию кабмина.

Напомним, за сдачу норматива ГТО предусмотрен налоговый вычет за НДФЛ в размере 500 рублей в месяц. Получить его можно в течение года после сдачи норматива. Налогоплательщик, получивший значок ГТО, сможет сократить сумму взимаемого налога на НДФЛ на 65 рублей каждый месяц либо единовременно на 780 рублей за весь год.

Ранее в России призвали отделить ЕГЭ от экзаменов при поступлении в вузы.

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