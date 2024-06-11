В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ранее введенная ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал он.

Ракетная опасность была объявлена в 7:58 (мск).

Накануне в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

До этого британский телеканал Sky News сообщал, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.