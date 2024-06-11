Бабушка обезвредила подростка, который попытался ограбить ее внучку

Во Франции бабушка обезвредила 13-летнего хулигана, пытавшегося ограбить ее внучку. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел 7 июня в департаменте Воклюз на юге страны. По словам 15-летней девочки, мальчик резко выскочил из кустов и стал угрожать ей ножом, когда она шла к своей бабушке. Малолетний хулиган требовал у школьницы денег, но та смогла добраться до дома родственницы и сообщить ей о нападении.

Услышав рассказав внучки, 70-летняя женщина продемонстрировала свое мужество. Она ударила злоумышленника железным предметом по ногам, отчего он упал, и сумела обезоружить его, схватив за запястье. Тем не менее и бабушка, и внучка были доставлены в больницу. У пожилой женщины, как уточняется, выявили травму руки, а девочку медики осмотрели после удара по голове.

Нападавший был задержан, теперь он должен предстать перед судьей по делам несовершеннолетних.

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