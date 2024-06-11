Ученый-химик предупредил о самых опасных дачных удобрениях

Удобрение почвы — процесс, которого не избежать ни одному дачнику, желающему получить достойный урожай. Современная промышленность предлагает целый спектр такой продукции. Несмотря на то, что удобрения в основном относятся к малоопасным, практически неопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007), при работе с ними нужно соблюдать тщательные меры безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказал к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Например, аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) действует быстро и мощно, отлично усваивается растениями и восполняет недостаток азота, положительно сказывается на качестве и количестве урожая. Однако избыток такой подкормки может сжечь корневую систему растений, привести к накоплению вредных нитратов в плодах и в грунте. При контакте с незащищенными кожей и слизистыми она способна их разъедать и вызывать легкое отравление. Кроме того, аммиачная селитра взрывоопасна», — объяснил он.

Также стоит с осторожностью относиться к «самодельным» удобрениям — тем, что дачники изготавливают из пищевых отходов. Не стоит использовать испорченную или заплесневелую еду, особенно мясную и молочную продукцию. Без термической обработки или сбраживания бактерии с таких отходов могут не способствовать, а препятствовать росту растений.

«Кроме того, если продукты, отправляемые на удобрения, были заражены бактерией сальмонеллы, потенциально она может перейти на плоды растений и заразить съевшего их человека», — добавил химик.

В целом при опрыскивании листьев удобрениями необходимо защитить органы дыхания и глаза, чтобы на них не попали взвеси растворов химических веществ.

«Лучше всего — с помощью респиратора или хотя бы обычной медицинской маски и очков. Работать нужно только в резиновых, неповрежденных перчатках, обязательно тщательно обрабатывать руки после», — резюмировал Дорохов.

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