В посольстве РФ в Эстонии отреагировали на снос памятника герою СССР Ляхову

Демонтаж памятника лейтенанту Рабоче-Крестьянской Красной Армии, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Якову Яковлевичу Ляхову свидетельствует о лицемерии местных властей, демонстративно заботящихся о монументах нацистов. Такое мнение высказали в посольстве России в Эстонии, пишет пресс-служба диппредставительства.

«Возмущены очередным кощунственным актом вандализма», — говорится в публикации.

Согласно данным дипмиссии, при этом о монументах, возведенных в память о нацистах (например, легионерах 20-й дивизии «Ваффен-СС»), региональная администрация демонстративно заботится.

«Налицо двуличие эстонских властей, которые потворствуют распространению и оправданию неонацизма», — утверждают в посольстве.

Уточняется, что памятник был установлен в поселке Пикасилла Валгаского уезда.

В мае власти Киева завершили снос часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая принадлежит Десятинному монастырю.

Ранее в Чувашии снесли памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне.